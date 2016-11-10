В Росії випустили "трампофон" з золотим барельєфом новообраного президента США

"Дизайн смартфону являє собою композицію, покриту золотом і втілену в вигляді об'ємних гравіювань, що зображують портрет самого Трампа і герб США, а також гасло, з яким Трамп здобув перемогу: " Make America Great Again " (Зробимо Америку великою знову – ред.). Цей телефон - вираз надій на зближення Росії і США і на те, що за доброзичливими словами Трампа про Росію підуть вчинки, які призведуть до зміни відносин між великими державами на краще", - написали в описі телефона.

Зазначимо, що об'ємний портрет Дональда Трампа, герб США був виконаний в скульптурній техніці Ренесансу з золотим покриттям 750 проби.

Ціна на такий iPhone 7 стартує від 197 тисяч до 227 тисяч рублів, в залежності від версії "начинки".

Телефон продається у дерев’яному лакованому футлярі з чорним оксамитом.

Як повідомляв УНН, iPhone 7 із золотим барельєфом В.Путіна надійшов у продаж у РФ.