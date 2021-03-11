В России создали сервис, позволяющий проверить скорость работы Twitter
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. После решения Роскомнадзора замедлить скорость работы Twitter в России, один из пользователей сети создал сервис, который позволяет быстро проверить, замедляет ли провайдер работу Twitter. Об этом пишет УНН со ссылкой на Медузу.
Детали
Для проверки сервис загружает изображение с домена abs.twimg.com, который использует Twitter, после чего считает, сколько времени понадобилось для загрузки.
На проверку может уйти до одной минуты, так указано на странице сервиса.
Напомним, 10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter в России, обосновав это тем, что с 2017 года компания не удалила более трех тысяч сообщений, содержащих незаконную информацию.
На фоне действий Роскомнадзора против Twitter перестали открываться много государственных сайтов, в том числе Кремля, правительства, Госдумы и самого Роскомнадзора.