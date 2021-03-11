У Росії створили сервіс, що дозволяє перевірити швидкість роботи Twitter

Деталі

Для перевірки сервіс завантажує зображення з домену abs.twimg.com, який використовує Twitter, після чого рахує, скільки часу знадобилося для завантаження.

На перевірку може піти до однієї хвилини, так вказано на сторінці сервісу.

Нагадаємо, 10 березня Роскомнадзор почав уповільнювати роботу Twitter в Росії, обґрунтувавши це тим, що з 2017 року компанія не видалила більше трьох тисяч повідомлень, що містять незаконну інформацію.

На фоні дій Роскомнадзора проти Twitter перестали відкриватися багато державних сайтів, в тому числі Кремля, уряду, Держдуми і самого Роскомнадзора.