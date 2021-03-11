У Росії створили сервіс, що дозволяє перевірити швидкість роботи Twitter
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Після рішення Роскомнадзору уповільнити швидкість роботи Twitter в Росії, один із користувачів мережі створив сервіс, який дозволяє швидко перевірити, чи уповільнює провайдер роботу Twitter. Про це пише УНН з посиланням на Медузу.
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Для перевірки сервіс завантажує зображення з домену abs.twimg.com, який використовує Twitter, після чого рахує, скільки часу знадобилося для завантаження.
На перевірку може піти до однієї хвилини, так вказано на сторінці сервісу.
Нагадаємо, 10 березня Роскомнадзор почав уповільнювати роботу Twitter в Росії, обґрунтувавши це тим, що з 2017 року компанія не видалила більше трьох тисяч повідомлень, що містять незаконну інформацію.
На фоні дій Роскомнадзора проти Twitter перестали відкриватися багато державних сайтів, в тому числі Кремля, уряду, Держдуми і самого Роскомнадзора.