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15 марта, 19:03 • 105890 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141325 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122186 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115792 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104171 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101151 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91703 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123226 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
В России новый рекорд по числу заболевших коронавирусом - 180 071 человек за сутки

В России новый рекорд по числу заболевших коронавирусом - 180 071 человек за сутки

Киев • УНН

 • 14031 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 180 071, до 12 810 118, что является абсолютным максимумом с начала пандемии. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией, передает УНН.

Детали

По сравнению с прошлыми сутками, в РФ было зарегистрировано 177 282 больных, количество новых случаев COVID-19 выросло на 2 789.

Количество летальных случаев выросло за сутки на 661, до 335 414. Днем ранее было выявлено 714 смертей.

В Москве заболело 18 856 человек, накануне сообщалось о 22 444 инфицированных. За 24 часа в столице были госпитализированы 1 426 человек. В Санкт-Петербурге - 21 448 новых случаев заражения, в Подмосковье - 10 443.

Добавим

Сервис Worldometers показывает, что, по состоянию на 6 февраля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5 752 709 человек (+8 041 за сутки), более 394 млн заразились, более 75 млн инфицированы в настоящее время, около 313 млн выздоровели.

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