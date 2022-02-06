В России новый рекорд по числу заболевших коронавирусом - 180 071 человек за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 180 071, до 12 810 118, что является абсолютным максимумом с начала пандемии. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией, передает УНН.
Детали
По сравнению с прошлыми сутками, в РФ было зарегистрировано 177 282 больных, количество новых случаев COVID-19 выросло на 2 789.
Количество летальных случаев выросло за сутки на 661, до 335 414. Днем ранее было выявлено 714 смертей.
В Москве заболело 18 856 человек, накануне сообщалось о 22 444 инфицированных. За 24 часа в столице были госпитализированы 1 426 человек. В Санкт-Петербурге - 21 448 новых случаев заражения, в Подмосковье - 10 443.
Добавим
Сервис Worldometers показывает, что, по состоянию на 6 февраля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5 752 709 человек (+8 041 за сутки), более 394 млн заразились, более 75 млн инфицированы в настоящее время, около 313 млн выздоровели.