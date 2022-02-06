В Росії новий рекорд за кількістю хворих на коронавірус — 180 071 людина за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Росії зросло за добу на 180 071, до 12 810 118, що є абсолютним максимумом з початку пандемії. Про це повідомляє федеральний оперативний штабі боротьби з інфекцією, передає УНН.
Деталі
У порівнянні з минулою добою, в РФ було зареєстровано 177 282 хворих, кількість нових випадків COVID-19 зросла на 2 789.
Кількість летальних випадків зросло за добу на 661, до 335 414. На день раніше було виявлено 714 смертей.
У Москві захворіло 18 856 людей, напередодні повідомлялося про 22 444 інфікованих. За 24 години у столиці було госпіталізовано 1 426 людей. У Санкт-Петербурзі – 21 448 нових випадків зараження, у Підмосков'ї – 10 443.
Додамо
Сервіс Worldometers показує, що, станом на 6 лютого 2022 року, у світі від коронавірусної хвороби COVID-19 померли 5 752 709 осіб (+8 041 за добу), понад 394 млн заразилися, більше 75 млн інфіковані в даний час, близько 313 млн одужали.