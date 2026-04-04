В "росатоме" заявили об эвакуации 198 сотрудников с Бушерской АЭС после удара Израиля

Глава российской государственной ядерной корпорации "росатом" алексей лихачев заявил, что с иранской атомной электростанции, построенной россией, эвакуируются 198 работников, передает УНН со ссылкой на AP.

лихачев сообщил журналистам, что это "основная" и "крупнейшая волна эвакуации". Он сказал, что она была спланированной и началась в субботу утром, вскоре после удара по АЭС в Бушере, в результате которого погиб охранник, гражданин Ирана.

Автобусы с эвакуированными работниками направляются в соседнюю Армению, сказал лихачев, добавив, что Израиль и США будут проинформированы о маршрутах их передвижения.

РосСМИ сообщили, что "росатом" уже эвакуировал более 400 работников из Бушера.

лихачев сказал, что удар в субботу был "эффективно проведен на физическом периметре безопасности АЭС" и что "вероятность повреждения, возможного ядерного инцидента, к сожалению, только растет с каждым днем".

