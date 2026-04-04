18:00 • 13551 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
15:43 • 18777 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 28333 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 26662 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 56565 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27 • 28593 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
4 квітня, 05:00 • 47876 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
3 квітня, 14:25 • 39611 перегляди
В Україні пошкодження озимини сягають 12%, кісточкових культур – до 51%
3 квітня, 11:36 • 61285 перегляди
Вбивство військового ТЦК у Львові - митнику оголосили підозруPhoto
3 квітня, 11:30 • 49902 перегляди
росія випустила по Україні 542 дрони та 37 ракет за одну атаку - знешкоджено 515 безпілотників і 26 ракет
У "росатомі" заявили про евакуацію 198 працівників з Бушерської АЕС після удару Ізраїлю

Київ • УНН

 • 3572 перегляди

З іранської АЕС у Бушері евакуювали 198 російських фахівців після смертельного обстрілу. Автобуси прямують до Вірменії через загрозу ядерного інциденту.

Голова російської державної ядерної корпорації "росатом" олексій ліхачов заявив, що з іранської атомної електростанції, побудованої росією, евакуюються 198 працівників, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

ліхачов повідомив журналістам, що це "основна" та "найбільша хвиля евакуації". Він сказав, що вона була спланованою та розпочалася в суботу вранці, невдовзі після удару по АЕС у Бушері, в результаті якого загинув охоронець, громадянин Ірану.

Автобуси з евакуйованими працівниками прямують до сусідньої Вірменії, сказав ліхачов, додавши, що Ізраїль та США будуть поінформовані про маршрути їхнього пересування.

росЗМІ повідомили, що "росатом" вже евакуював понад 400 працівників з Бушеру.

ліхачов сказав, що удар у суботу був "ефективно проведений на фізичному периметрі безпеки АЕС" і що "ймовірність пошкодження, можливого ядерного інциденту, на жаль, лише зростає з кожним днем".

Іран знову повідомив про влучання снаряда поблизу АЕС у Бушері - МАГАТЕ

Світ