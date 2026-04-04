У "росатомі" заявили про евакуацію 198 працівників з Бушерської АЕС після удару Ізраїлю

Голова російської державної ядерної корпорації "росатом" олексій ліхачов заявив, що з іранської атомної електростанції, побудованої росією, евакуюються 198 працівників, передає УНН із посиланням на AP.

ліхачов повідомив журналістам, що це "основна" та "найбільша хвиля евакуації". Він сказав, що вона була спланованою та розпочалася в суботу вранці, невдовзі після удару по АЕС у Бушері, в результаті якого загинув охоронець, громадянин Ірану.

Автобуси з евакуйованими працівниками прямують до сусідньої Вірменії, сказав ліхачов, додавши, що Ізраїль та США будуть поінформовані про маршрути їхнього пересування.

росЗМІ повідомили, що "росатом" вже евакуював понад 400 працівників з Бушеру.

ліхачов сказав, що удар у суботу був "ефективно проведений на фізичному периметрі безпеки АЕС" і що "ймовірність пошкодження, можливого ядерного інциденту, на жаль, лише зростає з кожним днем".

