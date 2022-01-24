В СНБО прокомментировали данные британской разведки: пятая колонна под наблюдением соответствующих служб

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"Все что происходит со стороны РФ, та пятая колонна которая находится на территории нашей страны, она отслеживается соответствующими нашими службами. Я хотел бы обратить внимание, что мы с вами строим демократию в условиях войны. Это очень сложный процесс", - сказал Данилов.

"Много ли таких Мураевых в нашей стране? Да, они есть. Мы их всех знаем, и может и есть признак нашей демократии. Потому что когда представители пятой колонны находятся непосредственно у нас в Верховной Раде, то где же еще больше может быть демократии, как в нашей стране. Может с этим надо рано или поздно заканчивать. Я сторонник того, чтобы как можно скорее, потому что если их пребывание будет достаточно длительным, мы потом с вами будем иметь последствия", - добавил он.

Детали

На вопрос о наложении санкций на канал "НАШ" Данилов заявил, что сейчас перед СНБО этот вопрос не стоит.

"Что касается работы тех или иных каналов, если будут соответствующие обращения тех институтов, которые имеют на это право, для того чтобы мы этот вопрос рассмотрели на заседании СНБО, мы его обязательно рассмотрим. На сегодняшний день на это время у нас таких документов в аппарате для отработки нет", - отметил секретарь СНБО.

Контекст

Ранее, в Министерстве иностранных дел Британии сообщили о планах РФ после вторжения в Украину. В контексте военной эскалации со стороны России особую роль может играть план Кремля привести пророссийского политика к власти в Украине.

В британском МИД подчеркнули, что российская разведка поддерживает контакты с несколькими бывшими украинскими политиками.

Позднее источники, информированные о разведывательных данных, подтвердили, что США обладают подобными Великобритании данными о планах Кремля "по установлению дружественного правительства" в Киеве.