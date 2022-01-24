В РНБО прокоментували дані британської розвідки: п'ята колона під наглядом відповідних служб

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"Все що відбувається з боку РФ, та п'ята колона яка знаходиться на території нашої країни, вона відслідковується відповідними нашими службами. Я хотів би звернути увагу, що ми з вами будуємо демократію в умовах війни. Це дуже складний процес", - сказав Данілов.

"Чи багато таких Мураєвих у нашій країні? Так, вони є. Ми їх всіх знаємо, і може і є ознака нашої демократії. Тому що коли представники п'ятої колони знаходяться безпосередньо у нас у Верховній Раді, то де ж ще більше може бути демократії, як у нашій країні. Може із цим треба рано чи пізно закінчувати. Я прихильник того, щоб якомога швидше, тому що якщо їх перебування буде доволі тривалим, ми потім з вами будемо мати наслідки", - додав він.

Деталі

На питання про накладення санкцій на канал "НАШ" Данілов заявив, що наразі перед РНБО таке питання не стоїть.

"Що стосується роботи тих чи інших каналів, якщо будуть відповідні звернення тих інституцій, які мають на це право, для того щоб ми це питання розглянули на засіданні РНБО, ми його обов'язково розглянемо. На сьогоднішній день на цей час у нас таких документів в апараті для відпрацювання немає", - зазначив секретар РНБО.

Контекст

Раніше, в Міністерстві закордонних справ Британії повідомили про плани РФ після вторгнення в Україну. У контексті військової ескалації з боку Росії особливу роль може відігравати план Кремля привести проросійського політика до влади в Україні.

У британському МЗС підкреслили, що російська розвідка підтримує контакти з кількома колишніми українськими політиками.

Пізніше джерела, поінформовані про розвідувальні дані, підтвердили, що США володіють подібними Великій Британії даними про плани Кремля "щодо встановлення дружнього уряду" в Києві.