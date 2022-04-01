В СНБО обнародовали список вражеских Telegram-каналов, которые маскируются под проукраинские
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО обнародовал список враждебных каналов в Telegram, которые делают вид, что имеют проукраинскую позицию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Детали
Известно, что в Центре уже публиковали вражеские Telegram-каналы, принципы их деятельности и средства воздействия, но каналы тоже вынуждены были приспособиться и изменили свою тактику.
В Центре подчеркнули, что российские пропагандисты решили пойти на самый примитивный шаг - имитацию проукраинской позиции.
"Мы призываем не верить в такое изменение взглядов. Центр противодействия дезинформации следит за каждой публикацией и сделает все, чтобы каждый информационный террорист был наказан", - говорится в сообщении.
Список Telegram-каналов:
- Наглый;
- MediaKiller;
- Pavlovsky News;
- Глазами Украинца;
- Klymenko Time.
Напомним
В СНБО собрали подборку фейков, которые распространяет российская пропаганда.