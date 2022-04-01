В СНБО обнародовали список вражеских Telegram-каналов, которые маскируются под проукраинские

Детали

Известно, что в Центре уже публиковали вражеские Telegram-каналы, принципы их деятельности и средства воздействия, но каналы тоже вынуждены были приспособиться и изменили свою тактику.

В Центре подчеркнули, что российские пропагандисты решили пойти на самый примитивный шаг - имитацию проукраинской позиции.

"Мы призываем не верить в такое изменение взглядов. Центр противодействия дезинформации следит за каждой публикацией и сделает все, чтобы каждый информационный террорист был наказан", - говорится в сообщении.

Список Telegram-каналов:

- Наглый;

- MediaKiller;

- Pavlovsky News;

- Глазами Украинца;

- Klymenko Time.

Напомним

В СНБО собрали подборку фейков, которые распространяет российская пропаганда.