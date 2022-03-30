В РНБО зібрали добірку фейків, які розповсюджує російська пропаганда

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Окупаційні війська поновили тактику обстрілів захоплених населених пунктів для дискредитації ЗСУ в очах місцевого населення. Важливо: перед обстрілами окупанти озвучують місцевому населенню інформацію про планування наступу силами ЗС України. Застерігаємо: це – маніпуляція!

Міноборони рф повідомило, що політичне та військове керівництво України "наказує нацбатам знімати постановочні відео про нібито скоєні військовими росії вбивства мирних громадян та мародерство". Застерігаємо: це – маніпуляція!

Пропагандисти рф продовжують просувати тези "ні русофобії, росіяни не мають відповідати за путіна, росіяни не мають страждати від санкцій". Зазначене було озвучено в ефірі італійського телеканалу "RAI" Мариною Овсянниковою, яка раніше виходила на телебаченні рф з антивоєнним плакатом. Застерігаємо: це – маніпуляція!

Нагадаємо

Центр протидії дезінформації спростував нові фейки російського міністерства оборони.