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Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
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Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

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В СНБО собрали подборку фейков, которые распространяет российская пропаганда

Киев • УНН

 • 92123 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Работники ГПД при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных "вбросов", которые враг продуцировал в течение 29 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПД при СНБО.

В СНБО собрали подборку фейков, которые распространяет российская пропаганда

Детали

Оккупационные войска возобновили тактику обстрелов, захваченных населенных пунктов для дискредитации ВСУ в глазах местного населения. Важно: перед обстрелами оккупанты озвучивают местному населению информацию о планировании наступления силами ВС Украины. Предостерегаем: это-манипуляция!

Минобороны рф сообщило, что политическое и военное руководство Украины "предписывает нацбатам снимать постановочные видео о якобы совершенных военными россии убийства мирных граждан и мародерство". Предостерегаем: это-манипуляция!

Пропагандисты рф продолжают продвигать тезисы "Нет русофобии, русские не должны отвечать за путина, русские не должны страдать от санкций". Указанное было озвучено в эфире итальянского телеканала "RAI" Мариной Овсянниковой, которая ранее выходила на телевидении рф с антивоенным плакатом. Предостерегаем: это-манипуляция!

Напомним 

Центр противодействия дезинформации опроверг новые фейки российского Министерства обороны.

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