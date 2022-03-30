В СНБО собрали подборку фейков, которые распространяет российская пропаганда

Детали

Оккупационные войска возобновили тактику обстрелов, захваченных населенных пунктов для дискредитации ВСУ в глазах местного населения. Важно: перед обстрелами оккупанты озвучивают местному населению информацию о планировании наступления силами ВС Украины. Предостерегаем: это-манипуляция!

Минобороны рф сообщило, что политическое и военное руководство Украины "предписывает нацбатам снимать постановочные видео о якобы совершенных военными россии убийства мирных граждан и мародерство". Предостерегаем: это-манипуляция!

Пропагандисты рф продолжают продвигать тезисы "Нет русофобии, русские не должны отвечать за путина, русские не должны страдать от санкций". Указанное было озвучено в эфире итальянского телеканала "RAI" Мариной Овсянниковой, которая ранее выходила на телевидении рф с антивоенным плакатом. Предостерегаем: это-манипуляция!

Напомним

Центр противодействия дезинформации опроверг новые фейки российского Министерства обороны.