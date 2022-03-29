Центр протидії дезінформації спростував нові фейки російського міністерства оборони

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У Центрі нагадали, що 28 березня з міркувань безпеки гуманітарні коридори не відкривалися, про що повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук. Та попри це міністерство оборони рф заявило, що "українська сторона вела вогонь зі стрілецької зброї та мінометів на Сумському та Запорізькому напрямках, перешкоджаючи евакуації цивільного населення".

Ще одне фейкове повідомлення міноборони рф було про "українських націоналістів на бандермобілях". "Цього разу мо росії заявило, що вони "з мінометів обстріляли черги біля магазинів та банкоматів, через що загинули три людини". Застерігаємо: це – фейк!" - повідомили в ЦПД.

Також у Центрі назвали відвертою маніпуляцією включення міністерством юстиції росії до реєстру ЗМІ-іноземних агентів видання Deutsche Welle - одного з найбільш достовірних джерел інформації у світі.

Нагадаємо

Три нових фейка створені російською федерацією спростували працівники ЦПД при РНБО України.