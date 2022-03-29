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Центр противодействия дезинформации опроверг новые фейки российского министерства обороны

Киев • УНН

 • 94364 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. 28 марта министерство обороны россии распространяло очередные фейки, в частности о якобы препятствовании украинской стороной эвакуации гражданского населения. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН.

Центр противодействия дезинформации опроверг новые фейки российского министерства обороны

Детали

В Центре напомнили, что 28 марта из соображений безопасности гуманитарные коридоры не открывались, о чем сообщила вицепремьер-министр - министр по вопросам реинтеграции ТОТ Ирина Верещук. И несмотря на это министерство обороны рф заявило, что "украинская сторона вела огонь из стрелкового оружия и минометов на Сумском и Запорожском направлениях, препятствуя эвакуации гражданского населения".

Еще одно фейковое сообщение Минобороны рф было об "украинских националистах на бандермобилях". "На этот раз мо россии заявило, что они "из минометов обстреляли очереди у магазинов и банкоматов, из-за чего погибли три человека". Предостерегаем: это - фейк!"- сообщили в ЦПД.

Также в Центре назвали откровенной манипуляцией включение Министерством юстиции россии в реестр СМИ-иностранных агентов издания Deutsche Welle - одного из самых достоверных источников информации в мире.

Напомним

Три новых фейка созданные российской федерацией опровергли работники ГПД при СНБО Украины.

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