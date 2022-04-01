В РНБО оприлюднили список ворожих Telegram-каналів, які маскуються під проукраїнські
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднив список ворожих каналів у Telegram, які вдають, що мають проукраїнську позицію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації.
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Відомо, що в Центрі вже публікували ворожі Telegram-канали, принципи їхньої діяльності та засоби впливу, але канали теж вимушені були пристосуватися та змінили свою тактику.
В Центрі наголосили, що російські пропагандисти вирішили піти на найпримітивніший крок – імітацію проукраїнської позиції.
"Ми закликаємо не вірити в таку зміну поглядів. Центр протидії дезінформації стежить за кожною публікацією та зробить все, щоб кожен інформаційний терорист був покараний", – йдеться в повідомленні.
Список таких Telegram-каналів:
- Наглый;
- MediaKiller;
- Pavlovsky News;
- Глазами Украинца;
- Klymenko Time.
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