В РНБО оприлюднили список ворожих Telegram-каналів, які маскуються під проукраїнські

Деталі

Відомо, що в Центрі вже публікували ворожі Telegram-канали, принципи їхньої діяльності та засоби впливу, але канали теж вимушені були пристосуватися та змінили свою тактику.

В Центрі наголосили, що російські пропагандисти вирішили піти на найпримітивніший крок – імітацію проукраїнської позиції.

"Ми закликаємо не вірити в таку зміну поглядів. Центр протидії дезінформації стежить за кожною публікацією та зробить все, щоб кожен інформаційний терорист був покараний", – йдеться в повідомленні.

Список таких Telegram-каналів:

- Наглый;

- MediaKiller;

- Pavlovsky News;

- Глазами Украинца;

- Klymenko Time.

Нагадаємо

В РНБО зібрали добірку фейків, які розповсюджує російська пропаганда.