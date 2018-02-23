В Ровно неизвестный поджег редакцию местного издания

Сообщение о поджоге офиса на улице Дубенская поступило в полицию вчера, 22 февраля, около 19:30. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники и работники ГоСЧС. На первом этаже двухэтажного помещения находится офис информационного агентства.

"По предварительной информации неизвестный мужчина зашел в дом, оставил там две пластиковые бутылки с бензином и поджег их. Огонь увидел сын потерпевшего, 37-летнего местного жителя, который в этот момент сошел со второго этажа и сразу бросился звать на помощь. Огнем повреждена комната офисного помещения и уничтожена мебель. Никто не пострадал. 37-летний хозяин дома связывает это событие со своей профессиональной деятельностью", - говорится в сообщении.

По факту умышленного повреждения имущества путем поджога в полиции начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Полицейские разыскивают злоумышленника и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, полиция начала служебную проверку по событиям 21 февраля во Оболонском районном суде Киева, где правоохранители обыскивали журналистов.