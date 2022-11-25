В Ровно не будет работать электротранспорт - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Ровно не работает электротранспорт. Мощностей для возобновления движение троллейбусов пока не хватает. Об этом сообщил мэр Александр Третьяк, передает УНН.
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«В Ровно не работает электротранспорт. В субботу и воскресенье также, скорее всего, троллейбусы не будут курсировать. При необходимости пользуйтесь другим общественным транспортом», – пояснил чиновник в Telegram.
Детали
По его словам, ситуация может измениться, когда наладят работу энергосистемы Украины: «Из-за специфики атаки рашистов возобновление электроснабжения по стране длится дольше, чем в предыдущие разы», - добавил он.
Дополнение
В Кривом Роге Днепропетровской области будет полностью остановлено движение электротранспорта для экономии электроэнергии.