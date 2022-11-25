В Рівному не працюватиме електротранспорт - мер

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«У Рівному не працює електротранспорт. В суботу та неділю також, скоріше за все, тролейбуси не курсуватимуть. За потреби користуйтеся іншим громадським транспортом», - пояснив посадовець в Telegram.

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За його словами, ситуація може змінитися, коли налагодять роботу енергосистеми України: «Через специфіку атаки рашистів відновлення електропостачання по країні триває довше, ніж в попередні рази», - додав він.

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У Кривому Розі Дніпропетровської області буде повністю зупинено рух електротранспорту для економії електроенергії.