В Рівному не працюватиме електротранспорт - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Рівному не працює електротранспорт. Потужностей для поновлення руху тролейбусів поки не вистачає. Про це повідомив мер Олександр Третяк, передає УНН.
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«У Рівному не працює електротранспорт. В суботу та неділю також, скоріше за все, тролейбуси не курсуватимуть. За потреби користуйтеся іншим громадським транспортом», - пояснив посадовець в Telegram.
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За його словами, ситуація може змінитися, коли налагодять роботу енергосистеми України: «Через специфіку атаки рашистів відновлення електропостачання по країні триває довше, ніж в попередні рази», - додав він.
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У Кривому Розі Дніпропетровської області буде повністю зупинено рух електротранспорту для економії електроенергії.