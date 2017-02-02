В Ровно госпитализирован нападающий на сотрудницу прокуратуры
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 2 февраля. УНН. Мужчина, задержанный за избиение 28-летней работницы прокуратуры Ровенской области, госпитализирован в кардиологическое отделение. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердила заместитель главного врача Ровенской областной больницы Лариса Обуховская.
По ее словам, пациента "скорая" доставила вчера с высоким давлением.
"Состояние больного сегодня - средней тяжести, но он нестабилен. Жалуется на боль в сердце артериальное давление. Окончательный диагноз не установлен, продолжается обследование", - отметила Лариса Обуховская.
Объяснять свои действия нападающий отказывается, нанял адвоката. У палаты дежурят полицейские.
Как сообщал УНН, 1 января правоохранители задержали жителя Ровенской области, который нанес телесные повреждения 28-летней работнице прокуратуры. По сообщению прокуратуры области, мужчина нанес один удар женщине в область грудной клетки, от чего последняя упала, ударившись головой, и потеряла сознание. Женщину сразу доставили в медицинское учреждение, где диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей.
В прокуратуре возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины). Мужчине грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.