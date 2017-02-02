В Рівному госпіталізували нападника на працівницю прокуратури
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 2 лютого. УНН. Чоловік, затриманий за побиття 28-річної працівниці прокуратури Рівненщини, госпіталізований у кардіологічне відділення. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердила заступник головного лікаря Рівненської обласної лікарні Лариса Обуховська.
За її словами, пацієнта “швидка” доставила вчора з високим тиском.
“Стан хворого сьогодні — середньої тяжкості, але він нестабільний. Скаржиться на біль у серці артеріальний тиск. Остаточний діагноз не встановлений, триває обстеження”, — наголосила Лариса Обуховська.
Пояснювати свої дії нападник відмовляється, найняв адвоката. Біля палати чергують поліцейські.
Як повідомляв УНН, 1 січня правоохоронці затримали жителя Рівненщини, який завдав тілесних ушкоджень 28-річній працівниці прокуратури. За повідомленням прокуратури області, чоловік наніс один удар жінці в область грудної клітки, від чого остання впала, вдарившись головою, та втратила свідомість. Жінку відразу доставлено до медичного закладу, де діагностовано закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої м’яких тканин.
У прокуратурі порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК України). Чоловіку загрожує покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.