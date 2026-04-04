В рф заявили о возгорании сухогруза в Азовском море после сбивания дронов

В россии заявили о возгорании сухогруза в Азовском море после сбивания дронов, о чем заявил губернатор ростовской области, пишет УНН.

Детали

"Отбиты и уничтожены БПЛА в акватории Таганрогского залива Азовского моря, в Чертковском и Шолоховском районах области. В акватории залива в результате попадания обломков БПЛА повреждение получило коммерческое судно, возник пожар. В настоящее время он локализован. Сухогруз под флагом иностранного государства находился в нескольких километрах от береговой линии", - написал губернатор ростовской области юрий слюсарь в телеграм-канале.

Он также сообщил, что "во время нанесения ракетного удара по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура". "Возник пожар на территории складских помещений логистической компании", - указал он.

