В рф заявили о возгорании сухогруза в Азовском море после сбивания дронов
Киев • УНН
В акватории Таганрогского залива обломки БПЛА вызвали пожар на сухогрузе. В Таганроге из-за ракетного удара повреждены склады логистической компании.
В россии заявили о возгорании сухогруза в Азовском море после сбивания дронов, о чем заявил губернатор ростовской области, пишет УНН.
Детали
"Отбиты и уничтожены БПЛА в акватории Таганрогского залива Азовского моря, в Чертковском и Шолоховском районах области. В акватории залива в результате попадания обломков БПЛА повреждение получило коммерческое судно, возник пожар. В настоящее время он локализован. Сухогруз под флагом иностранного государства находился в нескольких километрах от береговой линии", - написал губернатор ростовской области юрий слюсарь в телеграм-канале.
Он также сообщил, что "во время нанесения ракетного удара по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура". "Возник пожар на территории складских помещений логистической компании", - указал он.
