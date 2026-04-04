У рф заявили про загорання суховантажу в Азовському морі після збивання дронів

У росії заявили про загорання суховантажу в Азовському морі після збивання дронів, про що заявив губернатор ростовської області, пише УНН.

Деталі

"Відбито та знищено БПЛА в акваторії Таганрозької затоки Азовського моря, в Чортківському та Шолохівському районах області. В акваторії затоки внаслідок попадання уламків БПЛА пошкодження зазнало комерційне судно, виникла пожежа. На цей час вона локалізована. Суховантаж під прапором іноземної держави знаходився за кілька кілометрів від берегової лінії", - написав губернатор ростовської області юрій слюсар у телеграм-каналі.

Він також повідомив, що "під час завдання ракетного удару по Таганрогу постраждала комерційна інфраструктура". "Виникла пожежа на території складських приміщень логістичної компанії", - вказав він.

