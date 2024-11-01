В рф заявили о ночной атаке дронов: "зацепило" нефтебазу в ставропольском крае
Киев • УНН
На нефтебазу в ставропольском крае рф упал беспилотник, пострадавших нет. россия заявляет об уничтожении 83 БПЛА в разных регионах, а также в оккупированном Крыму.
В рф власти заявляют, что на нефтебазу в ставропольском крае упал беспилотник, пишет УНН.
Детали
"Этой ночью на территории нефтебазы в светлограде упал беспилотник. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы", - написал губернатор владимир владимиров в телеграм-канале.
Также о падении дрона в брянске сообщил губернатор александр богомаз в телеграм-канале.
Как утверждают в мо рф, их ПВО "перехвачено" и "уничтожено" 83 беспилотных летательных аппарата за ночь: 36 БПЛА сбиты над территорией курской области, 20 - над территорией брянской области, восемь - над территорией воронежской области, четыре - над территорией орловской области и три - над территорией белгородской области. А также 12 - над территорией временно оккупированного Крыма.
В российском брянске сообщили об атаке дронов: под ударом завод, производящий детали для "Искандеров"19 октября 2024, 06:30 • 34904 просмотра