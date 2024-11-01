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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф заявили о ночной атаке дронов: "зацепило" нефтебазу в ставропольском крае

В рф заявили о ночной атаке дронов: "зацепило" нефтебазу в ставропольском крае

Киев  •  УНН

07:06 • 2448 просмотра

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На нефтебазу в ставропольском крае рф упал беспилотник, пострадавших нет. россия заявляет об уничтожении 83 БПЛА в разных регионах, а также в оккупированном Крыму.

В рф власти заявляют, что на нефтебазу в ставропольском крае упал беспилотник, пишет УНН.

Детали

"Этой ночью на территории нефтебазы в светлограде упал беспилотник. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы", - написал губернатор владимир владимиров в телеграм-канале.

Также о падении дрона в брянске сообщил губернатор александр богомаз в телеграм-канале.

Как утверждают в мо рф, их ПВО "перехвачено" и "уничтожено" 83 беспилотных летательных аппарата за ночь: 36 БПЛА сбиты над территорией курской области, 20 - над территорией брянской области, восемь - над территорией воронежской области, четыре - над территорией орловской области и три - над территорией белгородской области. А также 12 - над территорией временно оккупированного Крыма.

В российском брянске сообщили об атаке дронов: под ударом завод, производящий детали для "Искандеров"19 октября 2024, 06:30 • 34904 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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