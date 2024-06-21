В россии заявили о модернизации разведывательно-ударного беспилотника "Орион". Но сам БПЛА уже больше года находится в стадии испытаний. Об этом сообщает Defence Express, пишет УНН.

Как отмечает издание, от базового варианта модернизированный "Орион" отличается тем, что там оптико-электронная станция отнесена ближе к центру фюзеляжа, другие возможные отличия остаются пока неизвестными.

При этом Defence Express подчеркивает, что о подобных модернизации российская сторона заявляла еще с февраля 2023 года.

Согласно открытым данным, этот БПЛА имеет следующие характеристики: длина фюзеляжа составляет 8 метров, размах крыльев – 16 метров, максимальная взлетная масса – 1000 килограммов, в частности боевая нагрузка – до 180 килограммов, заявленный радиус полета – до 250 километров.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее заявил, что россияне начали оснащать свои разведывательные беспилотники "Орлан-10" трекерами иностранного производства, которые предназначены для отслеживания местонахождения объектов.

"В российских разведывательных беспилотных летательных аппаратах типа "Орлан-10" экспертами КНИИСЭ обнаружены трекеры для отслеживания местонахождения объектов. Такие элементы имеют все недавние образцы БПЛА, которые передавались на исследование. Это свидетельствует о том, что враг использует дроны не только для общего сбора информации, но и для систематического отслеживания точек сбивания или приземления "вражеских птичек".

Трекеры снабжены основным и автономным источниками питания, поэтому даже после вывода из строя основных систем, до потери связи, координаты могут быть отправлены", - отметил Рувин.