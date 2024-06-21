У рф заявили про модернізацію розвідувально-ударного безпілотника "Оріон": що відомо
Київ • УНН
У росії заявили про модернізацію розвідувально-ударного безпілотника «Оріон». Але сам БПЛА вже більше року перебуває у стадії випробувань.
У росії заявили про модернізацію розвідувально-ударного безпілотника "Оріон". Але сам БПЛА вже більше року перебуває у стадії випробувань. Про це повідомляє Defence Express, пише УНН.
Як зазначає видання, від базового варіанту модернізований "Оріон" відрізняється тим, що там оптико-електронна станція віднесена ближче до центру фюзеляжу, інші можливі відмінності лишаються поки що невідомими.
При цьому Defence Express підкреслює, що про подібні модернізації російська сторона заявляла ще з лютого 2023 року.
Згідно з відкритими даними, цей БПЛА, має наступні характеристики: довжина фюзеляжу становить 8 метрів, розмах крил – 16 метрів, максимальна злітна маса – 1000 кілограмів, зокрема бойове навантаження – до 180 кілограмів, заявлений радіус польоту – до 250 кілометрів.
Додатково
Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше заявив, що росіяни почали оснащувати свої розвідувальні безпілотники "Орлан-10" трекерами іноземного виробництва, які призначені для відстежування місцезнаходження об'єктів.
"У російських розвідувальних безпілотних літальних апаратах типу "Орлан-10" експертами КНДІСЕ виявлено трекери для відстежування місцезнаходження об'єктів. Такі елементи мають всі нещодавні зразки БПЛА, які передавалися на дослідження. Це свідчить про те, що ворог використовує дрони не лише для загального збору інформації, а й для систематичного відслідковування точок збиття чи приземлення "ворожих пташок".
Трекери забезпечені основним та автономним джерелами живлення, тому навіть після виведення з ладу основних систем, до втрати зв’язку, координати можуть бути відправлені", - зазначив Рувін.