В рф заявили о массированной атаке дронов на 8 областей: взрывы раздавались вблизи военных аэродромов

В ночь на 14 августа россию атаковали дронами. В Минобороны рф говорят о якобы сбитии 4 ракет и 117 БПЛА. В пабликах же утверждают о взрывах вблизи военных аэродромов. В частности, в воронежской области после атаки горел аэродром "Борисоглебск". В нижнегородской области сообщали о "прилетах" по "Саваслейке", где базируются носители ракет "Кинжал" МиГ-31К. Об этом пишет УНН.

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Местные паблики сообщают "о 10 прилетах" по военной авиабазе "Саваслейка" нижегородской области. Утверждают, что проезд в Кулебаки, в котором она расположена, перекрыли. Подтверждений этой информации из других источников пока нет. Губернатор сообщил, что работало ПВО.

По данным Воздушных сил Украины, на авиабазе "Саваслейка" базируются носители ракет "Кинжал", которыми рф наносит удары по Украине - самолеты МиГ-31К.

В воронежской области жители ночью сообщали, что после атаки БПЛА загорелся Борисоглебский военный аэродром.

Губернатор александр гусев указал, что область атаковали более 35 беспилотников. Работала ПВО, пострадавших в регионе нет. По словам гусева, в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры, а также транспортные средства.

орловская область ночью также была атакована БПЛА, сообщают местные жители и паблики. Житель села Анахино снял на видео один из моментов атаки БПЛА.

Губернатор андрей кличков утверждает, что повреждений и пострадавших из-за атаки нет.

Тем временем губернатор курской области алексей смирнов заявил, что ночью российская ПВО отражала атаку и якобы сбила 4 ракеты.

Как уверяет минобороны рф над территорией россии ночью якобы было сбито 117 БПЛА и 4 ракеты.

Тридцать семь БпЛА и четыре тактические ракеты уничтожены над территорией курской области, еще тридцать семь БпЛА уничтожены над воронежской областью, семнадцать БпЛА уничтожены над территорией белгородской области, одиннадцать - над нижегородской областью, девять - над волгоградской, три - над брянской, два - над орловской и один - над ростовской областями.

Губернатор Бєлгородської області оголосив у регіоні надзвичайний стан