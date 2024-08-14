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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 04:05  •  5260 просмотра

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Вячеслав Гладков объявил чрезвычайное положение в Белгородской области России из-за длительного украинского наступления. Губернатор назвал ситуацию чрезвычайно сложной и просит федеральное правительство также объявить чрезвычайное положение.

Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков в среду утром заявил, что объявил чрезвычайное положение в регионе. Об этом он сообщил в своем Telegram, передает УНН

Детали 

Причина такого решения - длительное украинское наступление.

"Ситуация в Белгородской области продолжает оставаться чрезвычайно сложной и напряженной", - сказал Гладков.

Гладков также просит федеральное правительство объявить чрезвычайное положение.

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