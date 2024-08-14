Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение
Киев • УНН
Вячеслав Гладков объявил чрезвычайное положение в Белгородской области России из-за длительного украинского наступления. Губернатор назвал ситуацию чрезвычайно сложной и просит федеральное правительство также объявить чрезвычайное положение.
Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков в среду утром заявил, что объявил чрезвычайное положение в регионе. Об этом он сообщил в своем Telegram, передает УНН.
Детали
Причина такого решения - длительное украинское наступление.
"Ситуация в Белгородской области продолжает оставаться чрезвычайно сложной и напряженной", - сказал Гладков.
Гладков также просит федеральное правительство объявить чрезвычайное положение.
У воронезькій області рф збито безпілотник, пошкоджено об'єкт комунальної інфраструктури29 июля 2024, 03:12 • 35206 просмотров