В рф затонула лодка с туристами во время тура к китам
В Мурманской области рф затонула лодка с 9 туристами и капитаном во время тура к китам. Все люди, находившиеся на борту, были спасены.
В российской Мурманской области затонула лодка с туристами во время тура к китам, передает УНН со ссылкой на Astra.
Детали
По данным Astra, несмотря на плохую погоду и запрет на выход в море, лодка с 9 туристами и капитаном вышла в тур за китами. Однако в результате шторма судно затонуло.
Все люди, находившиеся на борту, были спасены.
