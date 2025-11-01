У рф затонув човен із туристами під час туру до китів
Київ • УНН
У Мурманській області рф затонув човен з 9 туристами та капітаном під час туру до китів. Усіх людей, які перебували на борту, було врятовано.
У російській Мурманській області затонув човен із туристами під час туру до китів, передає УНН із посиланням на Astra.
Деталі
За даними Astra, незважаючи на погану погоду та заборону на вихід у море, човен з 9 туристами та капітаном вийшов у тур за китами. Однак у результаті шторму судно затонуло.
Всіх людей, які перебували на борту, було врятовано.
