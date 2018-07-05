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В РФ требуют немедленно освободить Вышинского

В РФ требуют немедленно освободить Вышинского

Киев  •  УНН

 • 10265 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Министерство иностранных дел России требует немедленно освободить из-под стражи российского журналиста Кирилла Вышинского и снять с него обвинения. Об этом сегодня во время брифинга заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, передает УНН.

"Требуем от Киева немедленного и безусловного освобождения Вышинского из-под стражи и снятия с него всех возмутительных в своей лживости обвинений", - отметила Захарова.

Она также заявила, что в течение нескольких лет МИД продолжает утверждать "о росте неонацизма в Украине".

"Прошло уже более 4 лет с момента массовых расстрелов на Майдане независимости в феврале 2014 года. Виновные до сих пор не найдены и не понесли наказания. Несмотря на внимание к этой трагедии со стороны международных организаций, все явно спускается " на тормозах ", - сказала она.

Напомним, 15 мая в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве прошли обыски, следственные действия проходили также дома у Вышинского. В Службе безопасности Украины заявили, что вместе с прокуратурой Автономной Республики Крым раскрыли деятельность сети медиа-структур, подконтрольных РФ. В тот же день Вышинского задержали по подозрению в государственной измене.

Как сообщал УНН, арестованного по обвинению в госизмене руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского нет в списке российских граждан, которых Украина готова обменять на политзаключенных в России и на Донбассе.

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