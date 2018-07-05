В РФ вимагають негайно звільнити Вишинського
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Міністерство закордонних справ Росії вимагає негайно звільнити з-під варти російського журналіста Кирила Вишинського і зняти з нього обвинувачення. Про це сьогодні під час брифінгу заявила речниця російського МЗС Марія Захарова, передає УНН.
"Вимагаємо від Києва негайного і безумовного звільнення Вишинського з-під варти і зняття з нього всіх обурливих в своїй брехливості обвинувачень", - наголосила Захарова.
Вона також заявила, що протягом декількох років МЗС продовжує твердити "про зростання неонацизму в Україні".
"Минуло вже понад 4 роки з моменту масових розстрілів на Майдані незалежності в лютому 2014 року. Винні досі не знайдені і не понесли покарання. Попри увагу до цієї трагедії з боку міжнародних організацій, все явно спускається "на гальмах", - сказала вона.
Нагадаємо, 15 травня в офісі “РИА Новости Украина” в Києві пройшли обшуки, слідчі дії проходили також удома у Вишинського. У Службі безпеки України заявили, що разом із прокуратурою Автономної Республіки Крим розкрили діяльність мережі медіа-структур, підконтрольних РФ. Того самого дня Вишинського затримали за підозрою у державній зраді.
Як повідомляв УНН, заарештованого за звинуваченням у держзраді керівника “РИА Новости Украина” Кирила Вишинського немає у списку російських громадян, яких Україна готова обміняти на політв’язнів в Росії та на Донбасі.