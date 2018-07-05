В РФ вимагають негайно звільнити Вишинського

"Вимагаємо від Києва негайного і безумовного звільнення Вишинського з-під варти і зняття з нього всіх обурливих в своїй брехливості обвинувачень", - наголосила Захарова.



Вона також заявила, що протягом декількох років МЗС продовжує твердити "про зростання неонацизму в Україні".



"Минуло вже понад 4 роки з моменту масових розстрілів на Майдані незалежності в лютому 2014 року. Винні досі не знайдені і не понесли покарання. Попри увагу до цієї трагедії з боку міжнародних організацій, все явно спускається "на гальмах", - сказала вона.



Нагадаємо, 15 травня в офісі “РИА Новости Украина” в Києві пройшли обшуки, слідчі дії проходили також удома у Вишинського. У Службі безпеки України заявили, що разом із прокуратурою Автономної Республіки Крим розкрили діяльність мережі медіа-структур, підконтрольних РФ. Того самого дня Вишинського затримали за підозрою у державній зраді.



Як повідомляв УНН, заарештованого за звинуваченням у держзраді керівника “РИА Новости Украина” Кирила Вишинського немає у списку російських громадян, яких Україна готова обміняти на політв’язнів в Росії та на Донбасі.



