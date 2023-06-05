В рф изымают "Мистер сидр" по всей стране. Количество погибших от отравления алкоголем возросло до 19 человек

Детали

В ульяновской области от отравления сидром пострадало 35 человек, сообщает губернатор. 25 — в димитровграде, 9 — в ульяновске, один в новой малыкле. 16 человек скончались, 14 пациентов находятся в больницах.

В самарской области после употребления того же самого сидра скончались три человека.

Главы нескольких регионов и роспотребнадзор призвали покупателей избегать употребления "Мистера сидра".

В роспотребнадзоре поручили в срочном порядке выявить и изъять продукцию по всей россии.

Тем временем в понедельник днем в самаре полицейские остановили фуру, которая преспокойно ехала на склад за новой порцией ядовитого сидра – 18 тысячами литров. Также уже 100 литров сидра изъяли в 2 магазинах ижевска, два жителя которого отравились алкоголем.

Напомним

Попавший под подозрение слабоалкогольный напиток "Мистер сидр" разливали в поселке винтай самарской области. После чего в кегах отправляли в ближайшие кафе и магазины, а также в соседние регионы.

Владельца предприятия уже задержали, он дает показания. По предварительной версии следователей, в сидре был обнаружен смертельно опасный метанол вместо безопасного этанола. Следственный комитет россии возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.