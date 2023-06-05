В рф вилучають "Містер сидр" по всій країні. Кількість загиблих від отруєння алкоголем зросла до 19 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Кількість загиблих від отруєння неякісним сидром у рф зросла до 19 осіб. По всій країні в магазинах вилучають отруєний алкоголь. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.
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В ульяновській області від отруєння сидром постраждало 35 осіб, повідомляє губернатор. 25 — у димитровграді, 9 — в ульяновську, один у новій маліклі. 16 осіб померли, 14 пацієнтів перебувають у лікарнях.
У самарській області після вживання того ж самого сидру померли три людини.
Глави кількох регіонів і росспоживнагляд закликали покупців уникати вживання "Містера сидру".
У росспоживнагляді доручили в терміновому порядку виявити і вилучити продукцію по всій росії.
Тим часом у понеділок вдень в самарі поліцейські зупинили фуру, яка спокійнісінько їхала на склад за новою порцією отруйного сидру – 18 тисячами літрів. Також уже 100 літрів сидру вилучили у 2 магазинах іжевська, двоє жителів якого отруїлися алкоголем.
Нагадаємо
Слабоалкогольний напій "Містер сидр", що потрапив під підозру, розливали в селищі вінтай самарської області. Після чого в кегах відправляли в найближчі кафе і магазини, а також у сусідні регіони.
Власника підприємства вже затримали, він дає свідчення. За попередньою версією слідчих, у сидрі було виявлено смертельно небезпечний метанол замість безпечного етанолу. Слідчий комітет росії порушив кримінальну справу про надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, які призвели з необережності до смерті двох або більше осіб.