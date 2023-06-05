В рф вилучають "Містер сидр" по всій країні. Кількість загиблих від отруєння алкоголем зросла до 19 осіб

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 11938 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 19695 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 35373 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 33783 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 75830 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 59876 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 56865 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118251 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182832 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 210247 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
31%
Популярнi новини

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 28052 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 26058 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 17284 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 55453 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 11441 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 35373 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 56323 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 75830 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 210247 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 261027 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 11083 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 12028 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 24077 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 28671 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 44411 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

В рф вилучають "Містер сидр" по всій країні. Кількість загиблих від отруєння алкоголем зросла до 19 осіб

Київ • УНН

 • 482522 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Кількість загиблих від отруєння неякісним сидром у рф зросла до 19 осіб. По всій країні в магазинах вилучають отруєний алкоголь. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.

В рф вилучають "Містер сидр" по всій країні. Кількість загиблих від отруєння алкоголем зросла до 19 осіб

Деталі

В ульяновській області від отруєння сидром постраждало 35 осіб, повідомляє губернатор. 25 — у димитровграді, 9 — в ульяновську, один у новій маліклі. 16 осіб померли, 14 пацієнтів перебувають у лікарнях.

У самарській області після вживання того ж самого сидру померли три людини.

Глави кількох регіонів і росспоживнагляд закликали покупців уникати вживання "Містера сидру".

У росспоживнагляді доручили в терміновому порядку виявити і вилучити продукцію по всій росії.

Тим часом у понеділок вдень в самарі поліцейські зупинили фуру, яка спокійнісінько їхала на склад за новою порцією отруйного сидру – 18 тисячами літрів. Також уже 100 літрів сидру вилучили у 2 магазинах іжевська, двоє жителів якого отруїлися алкоголем.

Нагадаємо

Слабоалкогольний напій "Містер сидр", що потрапив під підозру, розливали в селищі вінтай самарської області. Після чого в кегах відправляли в найближчі кафе і магазини, а також у сусідні регіони.

Власника підприємства вже затримали, він дає свідчення. За попередньою версією слідчих, у сидрі було виявлено смертельно небезпечний метанол замість безпечного етанолу. Слідчий комітет росії порушив кримінальну справу про надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, які призвели з необережності до смерті двох або більше осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.58
Bitcoin
$84,927.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,239.09
Ethereum
$1,676.61