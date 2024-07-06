Из-за атаки БпЛА в российском шебекино пострадал охранник предприятия и были нанесены материальные убытки. Об этом сообщает губернатор белгородской области, передает УНН.

Детали

В российском шебекино в результате прилета снаряда на территорию предприятия пострадал охранник. По информации, мужчина получил осколочные ранения шеи, плеча и предплечья.

Кроме того, были зафиксированы различные повреждения в 11 частных домовладениях, а именно выбитые окна, посеченные фасады, кровли, надворные постройки и ограждения.

Из-за прямого попадания снаряда один из домов был значительно изуродован.

Дополнительно, на одном производственном предприятии повреждено остекление и фасад. Также обломками были задеты 4 автомобиля и есть повреждения на линии электропередачи.