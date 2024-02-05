В рф упал вертолет Ми-8: на борту были специалисты мчс

Вертолет Ми-8, принадлежащий мчс россии, упал в онежское озеро на севере карелии с тремя членами экипажа на борту. Об этом сообщают российские Telegram-каналы ссылаясь мчс рф, пишет УНН.

Вечером 4 февраля в ведомстве сообщили, что вертолет Ми-8, выполнявший тренировочный полет над онежским озером в карелии, перестал выходить на связь, говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что мчс начало поисково-спасательные работы, которые завершились ночью 5 февраля. Обломки вертолета обнаружили в 11 километрах от берега на глубине 50 метров.

На борту вертолета было три человека, уточнили в мчс. Также в ведомстве отметили, что экипаж "неоднократно привлекался к поиску и спасению людей". Причина падения вертолета пока неизвестна.

В мчс созвали оперативный штаб и комиссию по расследованию крушения вертолета.

К работам привлечено более 140 специалистов и 33 единицы техники, - пишут в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, спасатели обследуют дно озера с помощью телеуправляемого подводного аппарата "Фалькон".

Дополнение

Вертолет летел по маршруту между аэропортами пески - вытегра. Также отмечается, что сотрудников мчс, которые были на борту, на месте аварии не нашли.

Напомним

4 декабря прошлого года, вертолёт Ми-2 разбился в российском ставропольском крае из-за отказа двигателя во время пролёта над нефтепроводом; оба пилота остались невредимыми.