В рф упал вертолет Ми-8: на борту были специалисты мчс
Киев • УНН
Вертолет Ми-8 со специалистами российского министерства по чрезвычайным ситуациям упал в онежское озеро на севере карелии, и хотя его обломки были найдены, члены экипажа не были найдены.
Вертолет Ми-8, принадлежащий мчс россии, упал в онежское озеро на севере карелии с тремя членами экипажа на борту. Об этом сообщают российские Telegram-каналы ссылаясь мчс рф, пишет УНН.
Вечером 4 февраля в ведомстве сообщили, что вертолет Ми-8, выполнявший тренировочный полет над онежским озером в карелии, перестал выходить на связь,
Детали
Отмечается, что мчс начало поисково-спасательные работы, которые завершились ночью 5 февраля. Обломки вертолета обнаружили в 11 километрах от берега на глубине 50 метров.
На борту вертолета было три человека, уточнили в мчс. Также в ведомстве отметили, что экипаж "неоднократно привлекался к поиску и спасению людей". Причина падения вертолета пока неизвестна.
В мчс созвали оперативный штаб и комиссию по расследованию крушения вертолета.
К работам привлечено более 140 специалистов и 33 единицы техники,
Кроме того, спасатели обследуют дно озера с помощью телеуправляемого подводного аппарата "Фалькон".
Дополнение
Вертолет летел по маршруту между аэропортами пески - вытегра. Также отмечается, что сотрудников мчс, которые были на борту, на месте аварии не нашли.
Напомним
4 декабря прошлого года, вертолёт Ми-2 разбился в российском ставропольском крае из-за отказа двигателя во время пролёта над нефтепроводом; оба пилота остались невредимыми.
В рф упал вертолет Ми-8: на борту были специалисты мчс
Вертолет Ми-8 со специалистами российского министерства по чрезвычайным ситуациям упал в онежское озеро на севере карелии, и хотя его обломки были найдены, члены экипажа не были найдены.
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