У рф впав вертоліт Мі-8: на борту були спеціалісти мнс

Гелікоптер Мі-8, що належить мнс росії, впав в онезьке озеро на півночі карелії з трьома членами екіпажу на борту. Про це повідомляють російські Telegram- канали посилаючись мнс рф, пише УНН.

Увечері 4 лютого у відомстві повідомили, що вертоліт Мі-8, який виконував тренувальний політ над онезьким озером у Карелії, перестав виходити на зв'язок, йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що мнс розпочало пошуково-рятувальні роботи, які завершилися вночі 5 лютого. Уламки вертольота виявили за 11 кілометрів від берега на глибині 50 метрів.

На борту вертольота було троє людей, уточнили в мнс. Також у відомстві зазначили, що екіпаж "неодноразово залучався до пошуку та порятунку людей". Причина падіння вертольота наразі невідома.

У МНС скликали оперативний штаб та комісію з розслідування аварії вертольота.

До робіт залучено понад 140 фахівців та 33 одиниці техніки, - пишуть у телеграм-каналі відомства.

Крім того, рятувальники обстежують дно озера за допомогою телекерованого підводного апарату "Фалькон".

Доповнення

Вертоліт летів маршрутом між аеропортами піски — витегра. Також зазначається, що співробітників мнс, які були на борту, на місці аварії не знайшли.

Нагадаємо

4 грудня минулого року, вертоліт Мі-2 розбився в російському ставропольському краї через відмову двигуна під час прольоту над нафтопроводом; обидва пілоти залишилися неушкодженими.