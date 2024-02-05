У рф впав вертоліт Мі-8: на борту були спеціалісти мнс
Київ • УНН
Вертоліт Мі-8 з фахівцями російського Міністерства з надзвичайних ситуацій впав в Онезьке озеро на півночі Карелії, і хоча його уламки були знайдені, члени екіпажу не були знайдені.
Гелікоптер Мі-8, що належить мнс росії, впав в онезьке озеро на півночі карелії з трьома членами екіпажу на борту. Про це повідомляють російські Telegram- канали посилаючись мнс рф, пише УНН.
Увечері 4 лютого у відомстві повідомили, що вертоліт Мі-8, який виконував тренувальний політ над онезьким озером у Карелії, перестав виходити на зв'язок,
Деталі
Зазначається, що мнс розпочало пошуково-рятувальні роботи, які завершилися вночі 5 лютого. Уламки вертольота виявили за 11 кілометрів від берега на глибині 50 метрів.
На борту вертольота було троє людей, уточнили в мнс. Також у відомстві зазначили, що екіпаж "неодноразово залучався до пошуку та порятунку людей". Причина падіння вертольота наразі невідома.
У МНС скликали оперативний штаб та комісію з розслідування аварії вертольота.
До робіт залучено понад 140 фахівців та 33 одиниці техніки,
Крім того, рятувальники обстежують дно озера за допомогою телекерованого підводного апарату "Фалькон".
Доповнення
Вертоліт летів маршрутом між аеропортами піски — витегра. Також зазначається, що співробітників мнс, які були на борту, на місці аварії не знайшли.
Нагадаємо
4 грудня минулого року, вертоліт Мі-2 розбився в російському ставропольському краї через відмову двигуна під час прольоту над нафтопроводом; обидва пілоти залишилися неушкодженими.