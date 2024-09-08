В рф умер известный ведущий «КВН» александр масляков
Киев • УНН
8 сентября 2024 года умер александр васильевич масляков, известный ведущий «КВН». По предварительной информации, причиной смерти стал рак. масляков вел программу «КВН» с 1964 года и был основателем творческого объединения «АМиК».
В рф умер известный ведущий КВН александр масляков, предварительно, от рака, передает УНН со ссылкой на официальную страницу "КВН".
"С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался александр васильевич масляков.
... С 1964 года он вел программу "КВН", - говорится в сообщении.
Добавим
На официальной странице "КВН" также указано, что масляков "получил множество наград, был полным кавалером ордена „За заслуги перед Родиной" и основателем творческого объединения „АМиК".
Как сообщают российские Telegram-каналы, масляков, вероятно, умер от рака.
Напомним
масляков поддерживал российские власти, а также российскую агрессию против Украины.
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