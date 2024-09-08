В рф умер известный ведущий КВН александр масляков, предварительно, от рака, передает УНН со ссылкой на официальную страницу "КВН".

"С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался александр васильевич масляков.

... С 1964 года он вел программу "КВН", - говорится в сообщении.

Добавим

На официальной странице "КВН" также указано, что масляков "получил множество наград, был полным кавалером ордена „За заслуги перед Родиной" и основателем творческого объединения „АМиК".

Как сообщают российские Telegram-каналы, масляков, вероятно, умер от рака.

Напомним

масляков поддерживал российские власти, а также российскую агрессию против Украины.

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