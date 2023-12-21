Пророссийские телеведущие "КВН" Масляков и сын до сих пор не попали под санкции: реакция СНБО
Киев • УНН
Александр Масляков и его сын, которые публично поддерживают путина и посещают оккупированные украинские территории, остаются без санкций, несмотря на запросы журналистов в СНБО. В СНБО говорят, что никаких официальных предложений о введении санкций против них не поступало.
Журналисты проекта Радио Свобода "Схемы" обратились в СНБО, о том, что телеведущий "КВН" Александр Масляков и его сын также из "клуба веселых и находчивых", которые публично поддерживают российского диктатора владимира путина и гастролируют по ВОТ, до сих пор не под санкциями, передает УНН.
Детали
Александр Масляков старший - многолетний ведущий российского "Клуба веселых и находчивых" публично поддерживает президента рф. Он много лет подряд был его доверенным лицом на выборах.
Младший Масляков в свою очередь в 2023 году приехал на оккупированную Донетчину и выступал перед так называемыми "ветеранами СВО". Среди городов, где были концерты, был разрушенный российской армией Мариуполь.
Несмотря на выше указанное оба россиянина до сих пор не находятся под санкциями.
Поэтому журналисты направили в Совет национальной безопасности и обороны Украины запрос, на который получили ответ из которого следует, что никто из уполномоченных на это органов, включая Кабмин, не обращался к ним с соответствующей инициативой.
Хотя Кабмин подтвердил "Схемам", что дважды в 2022 году предлагал СНБО заняться санкционированием масляных.
В случае поступления таких предложений относительно указанных в Вашем запросе физических лиц от уполномоченных Законом Украины "О санкциях" государственных органов они будут вынесены на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины в установленном порядке.
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Пророссийские телеведущие "КВН" Масляков и сын до сих пор не попали под санкции: реакция СНБО
Александр Масляков и его сын, которые публично поддерживают путина и посещают оккупированные украинские территории, остаются без санкций, несмотря на запросы журналистов в СНБО. В СНБО говорят, что никаких официальных предложений о введении санкций против них не поступало.
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