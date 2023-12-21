Соратник Зеленского - Наум Баруля: имеет российский паспорт и бизнес в оккупированном Крыму - расследование "Схемы"

Основатель и генпродюсер "Лиги смеха", и по совместительству давний соратник Президента Владимира Зеленского - телепродюсер Наум Баруля имеет гражданство страны-агрессора и бизнес в оккупированном россиянами Крыму. Об этом свидетельствует расследование журналистов проекта "Схемы", передает УНН.

Детали

Судя по расследования журналистов Наум Баруля имеет российское гражданство, от которого он так и не отказался за 10 лет войны. А также актуальный идентификационный номер налогоплательщика рф.

Журналисты издания "Радио Свобода" из проекта "Схемы" нашли документы, подтверждающие, что известный продюсер Баруля ездил в Крым после оккупации полуострова россиянами до 2019 года включительно, используя при этом российский паспорт.

"Схемам" также удалось установить, что российская миграционная служба выдала Науму Баруле российский паспорт в апреле 2009 года - когда ему было 49 лет. В это время Баруля жил в Москве и работал генеральным директором в компании "АМИК" Александра Маслякова, которая организует "КВН".

Наличие российского паспорта журналисты также подтвердили с помощью официальных реестров рф и утечек из государственных баз данных разных периодов.

Недвижимость в Крыму

Согласно данным расследования также оказалось, что Наум Баруля перерегистрировал в Крыму все свое имущество и бизнес по законодательству оккупантов. Более того, после аннексии полуострова россиянами, Баруля приобрел там новую недвижимость, на общую сумму 60 миллионов рублей.

В частности, в городе Судак у давнего творческого соратника Зеленского - три квартиры общей площадью 312 квадратных метров. По данным "Схем" это имущество Баруля добровольно перерегистрировал по российскому законодательству в январе 2016 года. Однако сделал это не лично. Он оформил нотариальную доверенность, и предоставил своему юристу полномочия выполнить все необходимые процедуры с регистрацией имущественных вопросов на оккупированном россиянами полуострове.

Зарабатывая деньги в Украине на производстве телевизионных проектов, Наум Баруля после аннексии полуострова продолжил покупать там новое имущество как гражданин России, по законам оккупантов. В 2017 году он стал владельцем земельного участка на 7 соток - также в Судаке. Уже через год - там же приобрел в собственность еще 6 соток и семиэтажное здание площадью более 2 тысяч квадратных метров. - отмечают журналисты в своем расследовании.

Бизнес в Крыму

Кроме имущества, журналисты также нашли в Крыму действующий бизнес украинского продюсера, который до сих пор платит налоги в казну оккупантов.

По состоянию на декабрь 2023 года основатель "Лиги Смеха" остается единственным владельцем компании "Профиль-Н", перерегистрированной в Крыму после аннексии по законам страны-агрессора.

"Профиль-Н" - это заведение питания на центральной набережной Судака под названием "Прохлада". Кафе-ресторан оформлен в советской стилистике. До недавнего времени, а именно до 2019 года, этим бизнесом он владел вместе с дочерью - Ириной Борзовой, которая сейчас является народным депутатом в Верховной Раде от "Слуги народа". Именно х избранием в парламент Ирина Борзова переписала свою долю бизнеса в Крыму на отца.

Однако, "Схемам" удалось достать документ, указывающий на то, что в конце 2014 года года, уже после оккупации Крыма и незаконного референдума, Наум Баруля и его дочь перерегистрировали свою компанию "Профиль-Н" в соответствии с российскими законами.

По данным российского реестра "Спарк", выручка вышеупомянутого кафе в Судаке за последние пять лет составила более 15 миллионов рублей, из которых полмиллиона рублей ушли в казну оккупантов в качестве налогов.

Позиция Барули

Журналисты "Схем" попытались напрямую спросить продюсера Наума Барулю и его дочь Ирину Борзову, относительно активов в оккупированном Крыму, и наличие российского паспорта. Однако, Баруля отрицал, что регистрировал имущество и фирмы в Крыму по законам оккупантов. А говорить на тему наличия российского паспорта вообще отказался.

Баруля также отметил, что после оккупации полуострова россиянами потерял все свои активы в Крыму.

По факту нет ничего, я все потерял. Все, над чем я 25 лет работал каждый день. - добавил Баруля.

Дочь Барули и действующий нардеп Ирина Борзова комментировать имеющийся бизнес отца в Судаке и его российское гражданство отказалась.

Дополнительно

Наум Баруля - украинский телепродюсер, давний творческий соратник Владимира Зеленского, с которым они вместе основали шоу "Лига Смеха" и спродюсировали ряд известных украинских телевизионных сериалов. Сейчас Баруля снимает ситкомы на тему войны. В прошлом году один из его проектов претендовал на бюджетное финансирование.