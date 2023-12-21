Соратник Зеленского - Наум Баруля: имеет российский паспорт и бизнес в оккупированном Крыму - расследование "Схемы"

Эксклюзив
Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
  •  135258 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

Эксклюзив
Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
  •  136862 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Эксклюзив
Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп
  •  133869 просмотра

Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп

Эксклюзив
Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников
  •  130359 просмотра

Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников

Эксклюзив
В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
19 декабря  •  154733 просмотра

В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

Эксклюзив
Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
19 декабря  •  154675 просмотра

Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

Эксклюзив
В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
19 декабря  •  155128 просмотра

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

Эксклюзив
Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
19 декабря  •  150829 просмотра

Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

Эксклюзив
Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
19 декабря  •  143511 просмотра

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

Эксклюзив
Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
18 декабря  •  153346 просмотра

Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

Эксклюзив
Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
18 декабря  •  148047 просмотра

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Эксклюзив
Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
18 декабря  •  141207 просмотра

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

Эксклюзив
Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
18 декабря  •  133689 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

Эксклюзив
Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
18 декабря  •  123839 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

Эксклюзив
Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
18 декабря  •  115260 просмотра

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
soratnik-zelenskogo-naum-barulya-imeet-rossiiskii-pasport-i-biznes-v-okkupirovannom-krimu-rassledovanie-skhemi

Соратник Зеленского - Наум Баруля: имеет российский паспорт и бизнес в оккупированном Крыму - расследование "Схемы"

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 05:40  •  12819 просмотра

Read in English

Соратник президента Зеленского Наум Баруля имеет российское гражданство и владеет бизнес-собственностью в оккупированном Крыму, говорится в расследовании "Схем". Его активы были перерегистрированы по российскому законодательству после аннексии, и он продолжал покупать там недвижимость.

Основатель и генпродюсер "Лиги смеха", и по совместительству давний соратник Президента Владимира Зеленского - телепродюсер Наум Баруля имеет гражданство страны-агрессора и бизнес в оккупированном россиянами Крыму. Об этом свидетельствует расследование журналистов проекта "Схемы", передает УНН.

Детали

Судя по расследования журналистов Наум Баруля имеет российское гражданство, от которого он так и не отказался за 10 лет войны. А также актуальный идентификационный номер налогоплательщика рф.

Журналисты издания "Радио Свобода" из проекта "Схемы" нашли документы, подтверждающие, что известный продюсер Баруля ездил в Крым после оккупации полуострова россиянами до 2019 года включительно, используя при этом российский паспорт.

"Схемам" также удалось установить, что российская миграционная служба выдала Науму Баруле российский паспорт в апреле 2009 года - когда ему было 49 лет. В это время Баруля жил в Москве и работал генеральным директором в компании "АМИК" Александра Маслякова, которая организует "КВН".

Image

Наличие российского паспорта журналисты также подтвердили с помощью официальных реестров рф и утечек из государственных баз данных разных периодов.

Image

Недвижимость в Крыму

Согласно данным расследования также оказалось, что Наум Баруля перерегистрировал в Крыму все свое имущество и бизнес по законодательству оккупантов. Более того, после аннексии полуострова россиянами, Баруля приобрел там новую недвижимость, на общую сумму 60 миллионов рублей.

В частности, в городе Судак у давнего творческого соратника Зеленского - три квартиры общей площадью 312 квадратных метров. По данным "Схем" это имущество Баруля добровольно перерегистрировал по российскому законодательству в январе 2016 года. Однако сделал это не лично. Он оформил нотариальную доверенность, и предоставил своему юристу полномочия выполнить все необходимые процедуры с регистрацией имущественных вопросов на оккупированном россиянами полуострове.

Image

Зарабатывая деньги в Украине на производстве телевизионных проектов, Наум Баруля после аннексии полуострова продолжил покупать там новое имущество как гражданин России, по законам оккупантов. В 2017 году он стал владельцем земельного участка на 7 соток - также в Судаке. Уже через год - там же приобрел в собственность еще 6 соток и семиэтажное здание площадью более 2 тысяч квадратных метров.

- отмечают журналисты в своем расследовании.

Бизнес в Крыму

Кроме имущества, журналисты также нашли в Крыму действующий бизнес украинского продюсера, который до сих пор платит налоги в казну оккупантов.

По состоянию на декабрь 2023 года основатель "Лиги Смеха" остается единственным владельцем компании "Профиль-Н", перерегистрированной в Крыму после аннексии по законам страны-агрессора.

Image

"Профиль-Н" - это заведение питания на центральной набережной Судака под названием "Прохлада". Кафе-ресторан оформлен в советской стилистике. До недавнего времени, а именно до 2019 года, этим бизнесом он владел вместе с дочерью - Ириной Борзовой, которая сейчас является народным депутатом в Верховной Раде от "Слуги народа". Именно х избранием в парламент Ирина Борзова переписала свою долю бизнеса в Крыму на отца.

Однако, "Схемам" удалось достать документ, указывающий на то, что в конце 2014 года года, уже после оккупации Крыма и незаконного референдума, Наум Баруля и его дочь перерегистрировали свою компанию "Профиль-Н" в соответствии с российскими законами.

Image

По данным российского реестра "Спарк", выручка вышеупомянутого кафе в Судаке за последние пять лет составила более 15 миллионов рублей, из которых полмиллиона рублей ушли в казну оккупантов в качестве налогов.

Позиция Барули

Журналисты "Схем" попытались напрямую спросить продюсера Наума Барулю и его дочь Ирину Борзову, относительно активов в оккупированном Крыму, и наличие российского паспорта. Однако, Баруля отрицал, что регистрировал имущество и фирмы в Крыму по законам оккупантов. А говорить на тему наличия российского паспорта вообще отказался.

Баруля также отметил, что после оккупации полуострова россиянами потерял все свои активы в Крыму.

По факту нет ничего, я все потерял. Все, над чем я 25 лет работал каждый день. 

- добавил Баруля.

Дочь Барули и действующий нардеп Ирина Борзова комментировать имеющийся бизнес отца в Судаке и его российское гражданство отказалась.

Image

Дополнительно

Наум Баруля - украинский телепродюсер, давний творческий соратник Владимира Зеленского, с которым они вместе основали шоу "Лига Смеха" и спродюсировали ряд известных украинских телевизионных сериалов. Сейчас Баруля снимает ситкомы на тему войны. В прошлом году один из его проектов претендовал на бюджетное финансирование.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Экономика
Соратник Зеленського – Наум Баруля: має російський паспорт та бізнес в окупованому Криму – розслідування «Схеми»
Zelenskyi's associate Naum Barulia: has a Russian passport and business in occupied Crimea - investigation by "Schema"
Новости по теме

Соратник Зеленского - Наум Баруля: имеет российский паспорт и бизнес в оккупированном Крыму - расследование "Схемы"

Соратник президента Зеленского Наум Баруля имеет российское гражданство и владеет бизнес-собственностью в оккупированном Крыму, говорится в расследовании "Схем". Его активы были перерегистрированы по российскому законодательству после аннексии, и он продолжал покупать там недвижимость.

Экономика •   •  12819 просмотра
Соратник Зеленского - Наум Баруля: имеет российский паспорт и бизнес в оккупированном Крыму - расследование "Схемы"

Было потрачено в США, в пользу американцев: Блинкен о 90% помощи по безопасности, предоставленной Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что 90% американской помощи Украине идет на пользу американскому бизнесу и укрепляет оборонно-промышленную базу США. Конгресс отложил голосование за дальнейшую помощь до следующего года.

Политика •   •  13879 просмотра
Было потрачено в США, в пользу американцев: Блинкен о 90% помощи по безопасности, предоставленной Украине

Этой ночью украинские защитники уничтожили 34 из 35 "шахедов"

Украинские войска сбили 34 из 35 беспилотников "шахед", запущенных российскими оккупантами несколькими волнами в течение ночи. Беспилотники были запущены из Крыма и с территории российской федерации.

Война •   •  16493 просмотра
Этой ночью украинские защитники уничтожили 34 из 35 "шахедов"

День кроссворда, День рождения баскетбола. Что еще можно отметить 21 декабря

Именно 21 декабря 1913 года в американской газете "New York Word" был напечатан первый в мире кроссворд. Самый большой кроссворд в мире составил бельгиец Роже Боукарт. Этому делу он посвятил почти 4 года. Также сегодня можно отметить День рождения баскетбола.

УНН Lite •   •  13373 просмотра
День кроссворда, День рождения баскетбола. Что еще можно отметить 21 декабря

Вместо 100% на бюджетников - гранты, но не для всех: в МОН предлагают новую систему компенсации стоимости высшего образования

100-процентную компенсацию стоимости образования бюджетникам хотят заменить на гранты, но не для всех, говорит замминистра.

Общество •   •  20474 просмотра
Вместо 100% на бюджетников - гранты, но не для всех: в МОН предлагают новую систему компенсации стоимости высшего образования

Страны Балтии почти на год ускоряют процесс отсоединения электросетей от россии

Страны Балтии планируют отсоединить свои энергосистемы от российских раньше, чем планировалось, - в феврале 2025 года, а не в конце 2025 года. Эти усилия направлены на то, чтобы покончить с энергетической зависимостью от россии.

Экономика •   •  20549 просмотра
Страны Балтии почти на год ускоряют процесс отсоединения электросетей от россии

Скифы носили стрелы в сумках, изготовленных из человеческой кожи

Исследователи обнаружили, что колчаны для стрел некоторых скифских воинов были сделаны из человеческой кожи, вероятно, их врагов, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS One.

Культура •   •  16818 просмотра
Скифы носили стрелы в сумках, изготовленных из человеческой кожи

В пятницу роснефть обсудит с Берлином продажу немецких активов

В пятницу представители компании роснефть намерены обсудить продажу своих немецких активов с немецким правительством после того, как Берлин взял опекунство над местными подразделениями компании.

Экономика •   •  20081 просмотра
В пятницу роснефть обсудит с Берлином продажу немецких активов

С автографом в салоне: на аукцион выставили кастомизированный Mercedes Шварценеггера

Модифицированный по заказу Арнольда Шварценеггера Mercedes-Benz Unimog 1977 года выпуска был выставлен на аукцион Barrett-Jackson; автомобиль имеет такие обновления, как внедорожные шины и кожаный салон с автографом Шварценеггера.

Новости Мира •   •  16089 просмотра
С автографом в салоне: на аукцион выставили кастомизированный Mercedes Шварценеггера

Подразделение Toyota прекращает поставки автомобилей Daihatsu из-за сфальсифицированных результатов тестов безопасности

Компания Daihatsu приостановила поставки своих автомобилей, в том числе и тех, что продаются под брендом Toyota, из-за скандала, связанного с нарушением данных тестов на безопасность. Приостановление поставок произошло после выявления около 200 нарушений, которые касаются 64 моделей Daihatsu и Toyota.

Экономика •   •  19825 просмотра
Подразделение Toyota прекращает поставки автомобилей Daihatsu из-за сфальсифицированных результатов тестов безопасности