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У рф помер відомий ведучий "КВН" олександр масляков

У рф помер відомий ведучий "КВН" олександр масляков

Київ • УНН

 • 21717 перегляди

8 вересня 2024 року помер олександр васильович масляков, відомий ведучий "КВН". За попередньою інформацією, причиною смерті став рак. масляков вів програму "КВН" з 1964 року та був засновником творчого об'єднання "АМіК".

У рф помер відомий ведучий КВН олександр масляков, попередньо, від раку, передає УНН із посиланням на офіційну сторінку "КВН".

"З глибоким жалем повідомляємо про те, що 8 вересня 2024 року помер олександр васильович масляков.

... З 1964 року він вів програму "КВН", - йдеться у повідомленні.

Додамо

На офіційній сторінці "КВН" також зазначено, що масляков "отримав безліч нагород, був повним кавалером ордена "За заслуги перед Батьківщиною" та засновником творчого об'єднання "АМіК". 

Як повідомляють російські Telegram-канали, масляков, ймовірно, помер від раку.

Нагадаємо

масляков підтримував російську владу, а також російську агресію проти України.

Проросійські телеведучі "КВК" Масляков і син досі не потрапили під санкції: реакція РНБО21.12.23, 17:09 • 32843 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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