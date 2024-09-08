У рф помер відомий ведучий "КВН" олександр масляков
Київ • УНН
8 вересня 2024 року помер олександр васильович масляков, відомий ведучий "КВН". За попередньою інформацією, причиною смерті став рак. масляков вів програму "КВН" з 1964 року та був засновником творчого об'єднання "АМіК".
У рф помер відомий ведучий КВН олександр масляков, попередньо, від раку, передає УНН із посиланням на офіційну сторінку "КВН".
"З глибоким жалем повідомляємо про те, що 8 вересня 2024 року помер олександр васильович масляков.
... З 1964 року він вів програму "КВН", - йдеться у повідомленні.
Додамо
На офіційній сторінці "КВН" також зазначено, що масляков "отримав безліч нагород, був повним кавалером ордена "За заслуги перед Батьківщиною" та засновником творчого об'єднання "АМіК".
Як повідомляють російські Telegram-канали, масляков, ймовірно, помер від раку.
Нагадаємо
масляков підтримував російську владу, а також російську агресію проти України.
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