В рф школьники забросали снегом "Вечный огонь" - возбуждено уголовное дело
Киев • УНН
Трое школьников 10-11 лет забросали снегом "Вечный огонь" в ленинградской области. Против детей возбудили уголовное дело за "реабилитацию нацизма".
В российской ленинградской области возбуждено уголовное дело из-за действий школьников возле "Вечного огня". Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
В террористической стране трое школьников стали фигурантами уголовного дела по факту "реабилитации нацизма". Инцидент произошел на мемориале "Роща пятисот", где дети потушили "Вечный огонь", забросав его снегом.
Задержанными оказались ученики 4 и 5 классов. Самому старшему из них 11 лет, двум другим - по 10. Известно, что двое школьников учатся в частной "Школе православной культуры".
Заявление в полицию подал заместитель главы администрации Кингисеппского муниципального района. После допроса детей передали родителям, а собранные материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних.
В рф школьники потушили "Вечный огонь" снегом30 дек. 2024, 16:22 • 27202 просмотра