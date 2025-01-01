В российской ленинградской области возбуждено уголовное дело из-за действий школьников возле "Вечного огня". Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В террористической стране трое школьников стали фигурантами уголовного дела по факту "реабилитации нацизма". Инцидент произошел на мемориале "Роща пятисот", где дети потушили "Вечный огонь", забросав его снегом.

Задержанными оказались ученики 4 и 5 классов. Самому старшему из них 11 лет, двум другим - по 10. Известно, что двое школьников учатся в частной "Школе православной культуры".

Заявление в полицию подал заместитель главы администрации Кингисеппского муниципального района. После допроса детей передали родителям, а собранные материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних.

В рф школьники потушили "Вечный огонь" снегом