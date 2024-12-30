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В рф школьники потушили "Вечный огонь" снегом

В рф школьники потушили "Вечный огонь" снегом

Киев  •  УНН

 • 14437 просмотра

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В россии школьники 2013-2014 годов рождения забросали снегом "Вечный огонь". Полиция провела воспитательную беседу с детьми и их родителями, материалы дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

В ленинградской области, рф, подростки потушили снегом "Вечный огонь", пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В российском Кингисеппе подростки снегом потушили "Вечный огонь".

Из кадров опубликованного видео видно, как дети прибежали к памятнику и забросили туда снег. Сотрудники полиции уже провели воспитательную беседу с детьми и их родителями. 

Хулиганами оказались школьники 2013 и 2014 года рождения. Материал проверки направили в комиссию по делам несовершеннолетних.

Горячий декабрь: в рф прозвучала серия взрывов пиротехники в общественных местах21 дек. 2024, 15:20 • 22415 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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