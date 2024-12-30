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Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

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У рф школярі загасили "Вічний вогонь" снігом

У рф школярі загасили "Вічний вогонь" снігом

Київ • УНН

 • 28308 перегляди

У росії школярі 2013-2014 років народження закидали снігом "Вічний вогонь". Поліція провела виховну бесіду з дітьми та їхніми батьками, матеріали справи передано до комісії у справах неповнолітніх.

У ленінградській області, рф, підлітки загасили снігом "Вічний вогонь", пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

У російському Кінгісеппі підлітки снігом загасили "Вічний вогонь".

З кадрів опублікованого відео видно, як діти прибігли до пам'ятника і закинули туди сніг. Співробітники поліції вже провели виховну бесіду з дітьми та їхніми батьками. 

Хуліганами виявилися школярі 2013 і 2014 року народження. Матеріал перевірки направили до комісії у справах неповнолітніх.

Гарячий грудень: у рф пролунала серія вибухів піротехніки у громадських місцях21.12.24, 17:20 • 22748 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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