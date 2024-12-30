У рф школярі загасили "Вічний вогонь" снігом

У ленінградській області, рф, підлітки загасили снігом "Вічний вогонь", пише УНН з посиланням на росЗМІ.

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У російському Кінгісеппі підлітки снігом загасили "Вічний вогонь".

З кадрів опублікованого відео видно, як діти прибігли до пам'ятника і закинули туди сніг. Співробітники поліції вже провели виховну бесіду з дітьми та їхніми батьками.

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