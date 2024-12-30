У рф школярі загасили "Вічний вогонь" снігом
Київ • УНН
У росії школярі 2013-2014 років народження закидали снігом "Вічний вогонь". Поліція провела виховну бесіду з дітьми та їхніми батьками, матеріали справи передано до комісії у справах неповнолітніх.
У ленінградській області, рф, підлітки загасили снігом "Вічний вогонь", пише УНН з посиланням на росЗМІ.
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У російському Кінгісеппі підлітки снігом загасили "Вічний вогонь".
З кадрів опублікованого відео видно, як діти прибігли до пам'ятника і закинули туди сніг. Співробітники поліції вже провели виховну бесіду з дітьми та їхніми батьками.
Хуліганами виявилися школярі 2013 і 2014 року народження. Матеріал перевірки направили до комісії у справах неповнолітніх.
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