У рф школярі закидали снігом "Вічний вогонь" - порушено кримінальну справу

У російській ленінградській області порушено кримінальну справу через дії школярів біля "Вічного вогню". Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

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У терористичній країні троє школярів стали фігурантами кримінальної справи за фактом "реабілітації нацизму". Інцидент стався на меморіалі "Гай п'ятисот", де діти загасили "Вічний вогонь", закидавши його снігом.

Затриманими виявилися учні 4 та 5 класів. Найстаршому з них 11 років, двом іншим – по 10. Відомо, що двоє школярів навчаються у приватній "Школі православної культури".

Заяву до поліції подав заступник голови адміністрації кінгісеппського муніципального району. Після допиту дітей передали батькам, а зібрані матеріали передано до підрозділу у справах неповнолітніх.

У рф школярі загасили "Вічний вогонь" снігом