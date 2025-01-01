У рф школярі закидали снігом "Вічний вогонь" - порушено кримінальну справу
Київ • УНН
Троє школярів 10-11 років закидали снігом "Вічний вогонь" у ленінградській області. Проти дітей порушили кримінальну справу за "реабілітацію нацизму".
У російській ленінградській області порушено кримінальну справу через дії школярів біля "Вічного вогню". Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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У терористичній країні троє школярів стали фігурантами кримінальної справи за фактом "реабілітації нацизму". Інцидент стався на меморіалі "Гай п'ятисот", де діти загасили "Вічний вогонь", закидавши його снігом.
Затриманими виявилися учні 4 та 5 класів. Найстаршому з них 11 років, двом іншим – по 10. Відомо, що двоє школярів навчаються у приватній "Школі православної культури".
Заяву до поліції подав заступник голови адміністрації кінгісеппського муніципального району. Після допиту дітей передали батькам, а зібрані матеріали передано до підрозділу у справах неповнолітніх.
У рф школярі загасили "Вічний вогонь" снігом30.12.24, 18:22 • 28308 переглядiв