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У рф школярі закидали снігом "Вічний вогонь" - порушено кримінальну справу

У рф школярі закидали снігом "Вічний вогонь" - порушено кримінальну справу

Київ • УНН

 • 32281 перегляди

Троє школярів 10-11 років закидали снігом "Вічний вогонь" у ленінградській області. Проти дітей порушили кримінальну справу за "реабілітацію нацизму".

У російській ленінградській області порушено кримінальну справу через дії школярів біля "Вічного вогню". Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

У терористичній країні троє школярів стали фігурантами кримінальної справи за фактом "реабілітації нацизму". Інцидент стався на меморіалі "Гай п'ятисот", де діти загасили "Вічний вогонь", закидавши його снігом. 

Затриманими виявилися учні 4 та 5 класів. Найстаршому з них 11 років, двом іншим – по 10. Відомо, що двоє школярів навчаються у приватній "Школі православної культури". 

Заяву до поліції подав заступник голови адміністрації кінгісеппського муніципального району. Після допиту дітей передали батькам, а зібрані матеріали передано до підрозділу у справах неповнолітніх. 

У рф школярі загасили "Вічний вогонь" снігом30.12.24, 18:22 • 28308 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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