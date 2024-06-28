В рф произошел взрыв на нефтебазе из-за удара беспилотника

Короткое замыкание на подстанции: энергетики восстановили электроснабжение в Шевченковском районе Киева 11 часов назад • 19283 просмотра

Инцидент на подстанции не повлиял на жизнеобеспечение Киева - КГВА 11 часов назад • 18762 просмотра

Кличко о ситуации на энергообъекте: на трансформаторной подстанции возникло короткое замыкание 12 часов назад • 18772 просмотра

На энергообъекте в Киеве произошел взрыв и пожар - Кличко 12 часов назад • 17032 просмотра