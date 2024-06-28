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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф произошел взрыв на нефтебазе из-за удара беспилотника

В рф произошел взрыв на нефтебазе из-за удара беспилотника

Киев  •  УНН

28 июня 2024, 03:18  •  12611 просмотра

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Беспилотный летательный аппарат вызвал взрыв и пожар на нефтебазе в тамбовской области рано утром, но пожар удалось локализовать без человеческих жертв.

В рф произошел взрыв на нефтебазе. Об этом сообщает глава тамбовской области егоров, передает УНН.

Детали

Сегодня утром в 4:35 в мичуринском муниципальном округе тамбовской области рф нефтебазу атаковал беспилотный летательный аппарат (БпЛА), что повлекло возникновение пожара на территории объекта.

На данный момент пожар локализован.

Инцидент не привел к человеческим жертвам.

В рф горит здание НИИ, который производит радиокомпоненты: люди выбивают окна, чтобы не задохнуться24 июня 2024, 12:49 • 14995 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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