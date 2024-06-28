В рф произошел взрыв на нефтебазе из-за удара беспилотника
Киев • УНН
Беспилотный летательный аппарат вызвал взрыв и пожар на нефтебазе в тамбовской области рано утром, но пожар удалось локализовать без человеческих жертв.
В рф произошел взрыв на нефтебазе. Об этом сообщает глава тамбовской области егоров, передает УНН.
Детали
Сегодня утром в 4:35 в мичуринском муниципальном округе тамбовской области рф нефтебазу атаковал беспилотный летательный аппарат (БпЛА), что повлекло возникновение пожара на территории объекта.
На данный момент пожар локализован.
Инцидент не привел к человеческим жертвам.
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