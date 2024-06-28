У рф стався вибух на нафтобазі через удар безпілотника
Київ • УНН
Безпілотний літальний апарат спричинив вибух і пожежу на нафтобазі в тамбовській області рф рано вранці, але пожежу вдалося локалізувати без людських жертв.
У рф стався вибух на нафтобазі. Про це повідомляє голова тамбовскої області єгоров, передає УНН.
Деталі
Сьогодні вранці о 4:35 в мічуринському муніципальному окрузі тамбовської області рф нафтобазу атакував безпілотний літальний апарат (БпЛА), що спричинило виникнення пожежі на території об'єкту.
На даний момент пожежу локалізовано.
Інцидент не призвів до людських жертв.
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