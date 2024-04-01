В рф высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала заместителя председателя Верховного суда Ирину Подносову на должность руководителя Верховного суда, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

За кандидатуру Подносовой проголосовали все участники ВККС рф. При этом она была единственным претендентом, который подал документы на эту должность.

По данным росСМИ, ныне Ирине Подносовой 71 год. Она родилась в Пскове в 1953 году, в 1975 году окончила юрфак Ленинградского государственного университета. В это время юридический факультет ЛГУ окончил российский диктатор владимир путин.

В 2020 году Подносову назначили заместителем председателя Верховного суда рф по экономическим вопросам - тогда экономколлегию впервые возглавил человек, чья карьера не связана с арбитражем. "Коммерсант" писал, что Подносова считается влиятельным лицом в судебной системе - это связано с тем, что "все знают, кто за ней стоит".