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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф объявили об эвакуации двух сел в белгородской области

В рф объявили об эвакуации двух сел в белгородской области

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 17:59  •  6428 просмотра

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Власти Белгородской области РФ решили закрыть села Петровка и Соловьевка и эвакуировать их жителей из-за постоянных обстрелов. Жителям будет предоставлено новое жилье.

В Белгородской области рф решили закрыть села Петровка и Соловьевка и эвакуировать их жителей. Об этом заявил глава области Вячеслав Гладков, передает УНН.

Детали

На заседании оперативного штаба мы приняли решение закрыть подъезд и начать процедуру расселения и предоставления нового жилья жителям Петровки и Соловьевки Белгородского района

- заявил гладков. 

По его словам, жители Петровки жаловались ему, что постоянно находятся под обстрелами и боятся оставаться в селе.

Напомним,

Спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев заявил, что россияне активно строят оборонительные фортификации вокруг Белгорода, а также минируют гидросооружения общего и специального назначения.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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