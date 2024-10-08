В рф объявили об эвакуации двух сел в белгородской области
Киев • УНН
Власти Белгородской области РФ решили закрыть села Петровка и Соловьевка и эвакуировать их жителей из-за постоянных обстрелов. Жителям будет предоставлено новое жилье.
В Белгородской области рф решили закрыть села Петровка и Соловьевка и эвакуировать их жителей. Об этом заявил глава области Вячеслав Гладков, передает УНН.
Детали
На заседании оперативного штаба мы приняли решение закрыть подъезд и начать процедуру расселения и предоставления нового жилья жителям Петровки и Соловьевки Белгородского района
По его словам, жители Петровки жаловались ему, что постоянно находятся под обстрелами и боятся оставаться в селе.
Напомним,
Спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев заявил, что россияне активно строят оборонительные фортификации вокруг Белгорода, а также минируют гидросооружения общего и специального назначения.