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У рф оголосили про евакуацію двох сіл у бєлгородській області

Київ • УНН

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Влада Бєлгородської області РФ вирішила закрити села Петрівка та Соловйовка і евакуювати їх мешканців через постійні обстріли. Жителям буде надано нове житло.

У бєлгородській області рф вирішили закрити села Петрівка та Соловйовка та евакуювати їх мешканців. Про це заявив голова області в'ячеслав гладков, передає УНН.

Деталі

На засіданні оперативного штабу ми прийняли рішення закрити під'їзд і почати процедуру розселення і надання нового житла жителям Петрівки і Соловйовки Бєлгородського району

- заявив гладков. 

За його словами, мешканці Петрівки скаржилися йому, що постійно перебувають під обстрілами та бояться залишатися в селі.

Нагадаємо

Речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев заявив, що росіяни активно будують оборонні фортифікації навколо бєлгорода, а також мінують гідроспоруди загального та спеціального призначення.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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