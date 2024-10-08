У рф оголосили про евакуацію двох сіл у бєлгородській області
Київ • УНН
Влада Бєлгородської області РФ вирішила закрити села Петрівка та Соловйовка і евакуювати їх мешканців через постійні обстріли. Жителям буде надано нове житло.
У бєлгородській області рф вирішили закрити села Петрівка та Соловйовка та евакуювати їх мешканців. Про це заявив голова області в'ячеслав гладков, передає УНН.
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На засіданні оперативного штабу ми прийняли рішення закрити під'їзд і почати процедуру розселення і надання нового житла жителям Петрівки і Соловйовки Бєлгородського району
За його словами, мешканці Петрівки скаржилися йому, що постійно перебувають під обстрілами та бояться залишатися в селі.
Нагадаємо
Речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев заявив, що росіяни активно будують оборонні фортифікації навколо бєлгорода, а також мінують гідроспоруди загального та спеціального призначення.