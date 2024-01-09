В РФ назвали причину схода 14 вагонов с рельсов в Забайкалье

В Забайкальском крае рф причиной схода с рельсов 14 вагонов с углем стало столкновение с пустым поездом, который двигался во встречном направлении. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России, передает УНН.

Детали

На перегоне "Бушулей - Алеур" произошел сход и столкновение средней части локомотива нечетного порожнего грузового поезда с вагонами четного грузового поезда. В результате столкновения произошло схождение 14 вагонов с углем, из которых пять вагонов перевернулись на бок уточняет пресс-служба ведомства на официальном сайте

Движение поездов было остановлено в обоих направлениях. Из-за происшествия от графика в движении отстанут пассажирские поезда №9 Владивосток - Москва, №10 Москва - Владивосток.

По решению Федеральной пассажирской компании (ФПК) для пассажиров остановленных поездов организуют авиаперелеты из Читы в Благовещенск, Хабаровск и Владивосток.

Забайкалье 14 вагонов сошли с рельсов